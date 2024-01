Jonge Almeerders opgepakt op verdenking bankhelpdeskfraude

Man (21) en vrouw (19)

Het gaat om een 19-jarige vrouw en een 21-jarige man. Bij de aanhouding zijn ook diverse communicatiemiddelen in beslag genomen. Een rechercheteam uit Oost-Utrecht is een onderzoek gestart nadat uit meerdere aangiften van bankhelpdeskfraude bleek dat er sprake was van meerdere overeenkomsten.

Bankpas 'veiligstellen'

In deze zaken werden slachtoffers, uit onder andere Woudenberg en Zeist, gebeld door een mannelijke bankmedewerker die hen mededeelde dat zij slachtoffer waren van oplichting. Een vrouw kwam vervolgens aan huis om zogenaamd hun bankpas veilig te stellen. Vervolgens werden er met deze pinpas verschillende bedragen van de bankrekening gestolen.

Verdachten in beeld

Het rechercheteam dat gespecialiseerd is in digitale criminaliteit kwam beide verdachten op het spoor. Agenten hebben op woensdagochtend 10 januari de 19-jarige vrouw en 21-jarige man in Almere gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plegen van deze bankhelpdeskfraude.

Communicatiemiddelen

Bij de doorzoeking werden ook communicatiemiddelen aangetroffen die mogelijk zijn gebruikt bij voor het plegen van deze criminaliteit. De verdachten zitten momenteel in hechtenis voor verder verhoor. Nader onderzoek moet uitwijzen om hoeveel slachtoffers het vermoedelijk gaat en wat het precieze schadebedrag is.

Digitale criminaliteit

Veel traditionele criminaliteit verplaatst zich naar het digitale domein. Denk bijvoorbeeld aan vriend-in-nood-fraude, aan- en verkoopfraude, phishing en (bank)helpdeskfraude. De impact op slachtoffers en de maatschappij is enorm. Bovendien kent deze vorm van criminaliteit, anders dan de traditionele criminaliteit, geen grenzen. Met het landelijke actieprogramma Centurion versnelt de politie de aanpak van digitale criminaliteit. De samenwerking tussen de eenheid Oost-Nederland en Midden-Nederland is hier een goed voorbeeld van.