4 jaar gevangenisstraf voor grootschalige helpdeskfraude

Voorgedaan als bankmedewerkers

Verdachte en zijn medeverdachte(n) hebben zich in telefoongesprekken voorgedaan als een bankmedewerker en gezegd dat er een probleem was met de bankrekening van de slachtoffers. Hierna moesten de slachtoffers een tool installeren op hun computer of tablet, waarna de zogenaamde bankmedewerker kon meekijken. Er werden vervolgens bedragen overgeschreven naar een andere bankrekening, waar de slachtoffers geen toegang toe hadden. Daarnaast had verdachte lijsten met telefoonnummers (zogenaamde leads) voorhanden die veelal in het criminele circuit worden gebruikt voor het plegen van dergelijke feiten.

Vertrouwen gewekt van slachtoffers

Bankhelpdeskfraude is een steeds meer voorkomende vorm van criminaliteit die voor verdachten op relatief gemakkelijke wijze zeer lucratief kan zijn. Verdachte en zijn medeverdachten hebben hiermee een spoor van vernieling achtergelaten en zij hebben op grote schaal misbruik gemaakt van het gewekte vertrouwen bij slachtoffers, die dachten dat zij op deze wijze konden voorkomen dat zij veel geld zouden kwijtraken. Het tegendeel bleek waar. Hierdoor is hun vertrouwen in ernstige mate geschaad. Verdachte heeft enkel uit financieel gewin gehandeld en ging op geraffineerde wijze te werk. Er is op geen enkele wijze oog geweest voor de kwetsbaarheid en de belangen van de slachtoffers. In een aantal gevallen zijn de slachtoffers bovendien nog ernstig beledigd en uitgescholden. De rechtbank rekent verdachte dit zwaar aan.

Grote schade aangericht

De rechtbank heeft bij het bepalen van de straf rekening gehouden met opgelegde straffen in soortgelijke zaken, waaronder de uitspraken die zijn genoemd door de officier van justitie. De rechtbank is, met de officier van justitie, van oordeel dat deze zaak zich niet leent voor oplegging van een deels voorwaardelijke gevangenisstraf. De ernst van de feiten en met name de grote schade die door verdachte (en medeverdachten) is aangericht zouden daardoor worden miskend. De rechtbank houdt echter wel rekening met de jonge leeftijd van verdachte en zijn kwetsbaarheid en zal daarom een lagere straf opleggen dan door de officier van justitie is geëist. Alles afwegende acht de rechtbank een gevangenisstraf voor de duur van 48 maanden passend en geboden.