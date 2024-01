Rijksrecherche onderzoekt schietincident bij Leeuwarden

De Rijksrecherche doet onderzoek naar een incident in de omgeving van de Drachtsterweg in Leeuwarden, waarbij de politie heeft geschoten. Dat gebeurde bij de controle van een mogelijk verdacht voertuig.

De politie kreeg zaterdag 13 januari rond 01:15 uur een melding van een inbraak aan de Reintje Visser-Beardastrjitte in Hempens. Daarbij zou een slachtoffer zijn bedreigd met een wapen. Niemand raakte gewond. Uit de melding bleek dat twee verdachten er vandoor waren gegaan en de politie heeft naar hen uitgekeken.

Agenten troffen in de omgeving van de Drachtsterweg een mogelijk verdacht voertuig met daarin twee inzittenden. Ze hebben het voertuig staande gehouden en ze wilden de inzittenden controleren. Op een gegeven moment ging de auto er vandoor. Er is door de politie geschoten.

Het voertuig is korte tijd later bij het Drachtsterplein van de weg geraakt. Twee inzittenden van de auto zijn zwaargewond geraakt. Het gaat om twee mannen van 34 en 33 jaar uit Leeuwarden, die zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Beide mannen zijn aangehouden.

Er vindt onderzoek plaats naar zowel de melding van de inbraak in Hempens, het incident bij de Drachtsterweg en de toedracht van de verwondingen van de twee inzittenden van het voertuig. Omdat er door agenten is geschoten, is de Rijksrecherche in kennis gesteld en zij doen dan ook onderzoek. Onderzoek moet uitwijzen of er een verband is tussen de inbraak en bedreiging en het schietincident.