Maak het feestelijk met feestverlichting voor buiten

De donkere dagen van het jaar en de feestmaanden zijn natuurlijk uitermate geschikt voor het aanbrengen van pittoreske sfeerverlichting in de buitenruimte. Maar waarom zou je je beperken tot de Kerstdagen? Er zijn genoeg redenen om de magie van professionele feestverlichting te gebruiken. Je versiert er namelijk net zo gemakkelijk een festival mee in het hartje van de zomer als een gezellig Halloweenfeest in oktober. En wat dacht je van het personeelsfeest? Met feestverlichting voor buiten tover je de buitenruimte moeiteloos om in een waar lichtspektakel.

Professionele koppelbare verlichting

Het is eigenlijk gek dat we alleen tijdens de Kerst kiezen voor het verlichten van tuinen en andere terreinen, terwijl je dat met gemak het hele jaar kan doen. Een straatfeest kan toch ook niet zonder pittoreske verlichting? Door te kiezen voor professionele feestverlichting buiten bestaande uit lichtsnoeren die je aan elkaar kan koppelen, maak je het tevens heel gemakkelijk om de hele straat te versieren, zonder allerlei verlengsnoeren en stopcontacten. Dankzij het vernuftige koppelsysteem kun je echt meterslange lichtsnoeren creëren. Samen hebben ze voldoende aan één elektriciteitspunt. Dat is heel veilig en je kan je creativiteit gebruiken. Het is namelijk mogelijk om zo lichtsnoeren van verschillende kleuren aan elkaar te koppelen voor een regenboog aan kleur. Of juist alleen specifieke locaties uit te lichten in een andere kleur. Speel met een tof lichtplan en laat je gasten zich verwonderen over al dat moois.

Energiezuinige LED lampjes

De bollampjes van de feestverlichting lijken op gloeilampjes, waardoor er een heel gezellige sfeer ontstaat. Voor een nostalgische look zijn er heldere lampjes die zelfs gloeilampachtige staafjes bevatten, om dit effect te versterken. Het zijn echter geen gloeilampen, maar zeer energiezuinige LED lampen. Deze zijn maar liefst 90% zuiniger dan een echte gloeilamp en gaan vele honderden branduren mee. Ideaal dus voor meerdaagse evenementen.

Maak gebruik van kleur

Feestverlichting met bollampjes zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Van klassieke doorzichtige lampjes in warm wit tot aan matte lampjes in verschillende kleuren; er is altijd feestverlichting die past bij je evenement. Wat dacht je van een Oranje sportzomer evenement? Dan kies je voor oranje, afgewisseld met snoeren vol rood, wit en blauwe lampen. Een tuinfeest, personeelsbarbecue of festival houdt van een prikkabelsnoer vol regenboogkleuren. Vooral rondom de dansvloer. Dat geldt overigens wel voor alle bonte feestjes, zoals Carnaval en Pride. Een bruiloft licht je vooral uit met warm licht, alsof er honderden kaarsen branden. Bij Halloween denk je dan alweer snel aan oranje lichtjes, maar ook paars past daar zeer goed bij. Kijk naar het thema van het feestje en pas daar de verlichting op aan. En combineer het gekleurde licht van de dansvloer met warm witte verlichting langs het buffet voor een magisch geheel. Muziek aan, maar niet te hard, en dansen maar!

Gemakkelijk in gebruik

Het leuke aan verlichting buiten is dat je het gemakkelijk kan aanpassen aan de ruimte waarmee je kan werken. Ga je de straat versieren, dan kun je een dak maken van verlichting boven de straat, maar ook lampen rondom bomen en tuinhekken bevestigen. Door te kiezen voor professionele verlichting gemaakt van flexibel, maar stevig beschermend rubber, is dat helemaal gemakkelijk. Draai de prikkabel of het lichtsnoer gewoon langs de stam of een lantaarnpaal en breng zo extra magie aan, aan de buitenruimte. Natuurlijk kun je ook kiezen voor het ophangen in sierlijke bogen of juist strak langs een gevel. Laat die creativiteit maar stromen.

Professioneel lichtplan

Met professionele feestverlichting creëer je al snel je eigen persoonlijke, maar zeker professioneel uitziende, lichtplan voor iedere gelegenheid. Breid je plan eens uit met een schemerschakelaar. Zo hoef jij niet op te letten wanneer de verlichting aan moet gaan; de schemerschakelaar detecteert dat voor jou! Laat je gasten zich verwonderen als al die lampjes die ze vast al hebben gezien in het licht, in het donker ineens hun magische licht op hun werpen. Gebruik een stekkersafe om de stekker te beschermen tegen water en weersinvloeden en sluit de verlichting aan op een tijdschakelaar. Hiermee kan je aangeven wanneer de lampjes uit moeten gaan en het feest is afgelopen.

Voor iedere gelegenheid

Er zijn tal van gelegenheden, behalve Kerst en festivals, waarbij je professionele aan elkaar te koppelen feestverlichting kan gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een intiem tuinfeest, een silent discofeest, verjaardag, sportfeest, filmgala, personeelsfeest, bruiloft of gewoon voor de gezelligheid langs de overkapping, zodat je altijd klaar bent voor een feestje. De mogelijkheden zijn eindeloos. Laat gewoon de magie schijnen, ongeacht het seizoen of de reden voor een feest.