Man aangehouden voor moord/doodslag in Suriname

De politie heeft dinsdag 16 januari een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden op verdenking van moord/doodslag op een tot nog toe vermiste man in Suriname. Op zondag 18 december 2022 deed familie aangifte van vermissing van de uit Hoofddorp afkomstige Rishi Parmesar. De vermiste is tot op heden niet gevonden.

De vermiste Parmesar had op 18 december 2022 vanuit Suriname moeten terugkeren naar Nederland. Op dit moment zit er voor dit onderzoek in Suriname ook nog één persoon vast. Een derde is nog wel verdachte maar zit niet meer vast. Het Openbaar Ministerie van Suriname heeft op basis van de onderzoeksresultaten aanleiding gevonden om de vermiste Parmesar dood te verklaren. In Suriname is er uitgebreid media-aandacht geweest voor deze vermissing. Ook hebben Opsporing Verzocht en Team West vorig jaar in juni aandacht voor deze vermissing gevraagd.

Samenwerking met Suriname

De politie heeft aanwijzingen dat Parmesar op zijn eigen terrein in Lelydorp, ten zuiden van Paramaribo, om het leven is gebracht. Hij werd daar voor het laatst gezien op zondag 18 december 2022. Na uitvoerig en uitgebreid onderzoek en in samenwerking met de Surinaamse autoriteiten kwam de aangehouden verdachte in beeld en kon in Den Haag worden aangehouden. De verdachte wordt op vrijdag 19 januari voorgeleid aan een rechter-commissaris.