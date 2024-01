Twee aanhoudingen witwasonderzoek Emmen

Onderzoek naar geldstromen

De politie startte een onderzoek naar geldstromen van één van de verdachte op basis van signalen dat hij zich mogelijk bezighield met criminele activiteiten. Daarnaast kwamen meerdere anonieme meldingen over deze verdachte binnen. De man zou rijden in exclusieve voertuigen en dure kleding dragen, zonder hiervoor een verklaarbaar vermogen te hebben. In dit onderzoek kwam ook de tweede verdachte in beeld.

Auto’s, contant geld en luxegoederen

Bij de actie is conservatoir beslag gelegd op twee auto’s, contant geld en een groot aantal luxegoederen zoals designerkleding, tassen, sieraden en horloges. Geld is de drijfveer van nagenoeg alle vormen van criminaliteit. Door het geld en de luxegoederen in beslag te nemen, wordt een verdachte geraakt op een plek die het meest pijn doet, namelijk de portemonnee. Het afpakken van crimineel geld en met crimineel geld verkregen luxegoederen is een belangrijk onderdeel van de strijd tegen misdaad.