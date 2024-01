Nederland neemt deel aan grootste NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog

Nederlandse deelname

'Nederland neemt deel met ruim 5.000 militairen en 2 schepen. De alarmering, gereedstelling en ontplooiing van de eenheden naar een conflictgebied worden beoefend', zo meldt het ministerie van Defensie dinsdagavond.

Snel verplaatsen over grote afstand

De 3 Nederlandse gevechtsbrigades van de landmacht nemen in Duits-Nederlands divisieverband deel aan de oefening vanaf begin april. Een belangrijk deel van de oefening is het snel verplaatsen van grote landmachteenheden over een lange afstand. 'Deze verplaatsing is van Nederland, via Duitsland en Polen naar Litouwen. Daarnaast oefent een eenheid in mei het luchtmobiele optreden in Hongarije en Roemenië', aldus het ministerie.

Kust bij Noorwegen

De marine neemt met onder meer Zr.Ms. Johan de Witt, Zr.Ms. Karel Doorman en ruim 300 mariniers deel aan Steadfast Defender 2024. Van de luchtmacht gaan 2 NH90’s mee. 19 Februari is het vertrek vanaf Den Helder naar oefeningen bij de kust van Noorwegen.

Steadfast Defender

Steadfast Defender 2024 is een NAVO-oefening die plaatsvindt van februari tot en met mei 2024 in Europa. Het doel is het beoefenen van een reactie op een aanval op een NAVO-lidstaat, wat artikel 5 van het Noord-Atlantisch verdrag in werking stelt. Het betreft een reeks (multi)nationale oefeningen waar de 31 NAVO-lidstaten en Zweden aan deelnemen.

75 Jaar NAVO

Nederland is lid van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). Dit is een bondgenootschap van landen uit Europa en Noord-Amerika. Op 4 april bestaat de NAVO 75 jaar. De NAVO zet zich al 75 jaar in voor vrijheid en veiligheid en beschermt de waarden van democratie, individuele vrijheid en de rechtstaat.