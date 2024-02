Vierde verdachte aangehouden in onderzoek naar explosies in Almere

Meerdere explosies

De explosie aan de Bolacaciahof was één van de meerdere explosies die in december plaatsvonden in Almere. Aan de hand van een grootschalig onderzoek vermoedt de politie dat er een mogelijk verband is tussen de explosies. Ook wordt in het onderzoek een link gelegd met andere incidenten de afgelopen periode, zoals een geweldsincident in een woning op de Borneostraat op donderdag 9 november 2023.

De afgelopen periode werden al eerder een 33-jarige man uit Rotterdam, een 16-jarige Almeerse jongen en een 16-jarige Amsterdamse jongen aangehouden voor betrokkenheid bij een van de explosies in Almere. Het onderzoek gaat verder en de politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.