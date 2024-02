Motorrijdster gewond op N34 bij Zuidlaren

De melding was een beetje verwarrend vrijdagmiddag. Het zou gaan om een verkeersongeval op de afrit N34 Gieten met de hectometermelding erbij van 104.6 maar dat is geen afrit maar de N34 bij Zuidlaren.

Motorrijdster onderuit

Op de aangegeven locatie was door onbekende oorzaak een motorrijdster onderuitgegaan. Eerste hulp werd verleend door een toevallig passerende verpleegster en mannen van het bedrijf Stork. Die hebben de vrouw en motor in veiligheid gebracht. De N34 was tijdelijk afgesloten, het verkeer ging via de op en afritten.

Ziekenhuis

Na een eerste onderzoek in de ambulance is de motorrijdster naar het ziekenhuis gebracht. Berger Hamstra heeft de motor geborgen. Rond 15.00 uur ging de N34 weer open voor het verkeer.