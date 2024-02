Brein achter grote diamantroof Schiphol op Ibiza aangehouden

Op 6 februari is een 59-jarige Nederlandse man aangehouden door FAST Spanje in samenwerking met FAST NL, het Fugitive Active Search Team van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO).

Grootste diamantroof ooit in Nederland

De Nederlander werd op het Spaanse eiland Ibiza aangehouden voor betrokkenheid bij de diamantroof op Schiphol in februari 2005. Om zijn uitlevering is gevraagd. Destijds is voor bijna 73 miljoen aan diamanten buit gemaakt. Een deel van de buit is nooit teruggevonden.

Nieuw onderzoek gestart

In een eerder stadium is een aantal verdachten aangehouden, maar uiteindelijk niet vervolgd. In 2013 startte de politie een nieuw onderzoek, waarbij nieuwe verdachten in beeld kwamen. Het gerechtshof in Amsterdam veroordeelde drie overvallers tot gevangenisstraffen van 9,5 jaar. De Hoge Raad hield vast aan deze veroordelingen.

FAST NL

In november 2023 werd FAST NL belast met de aanhouding van deze drie veroordeelden. Binnen drie weken zijn twee van hen aangehouden (beiden 49 jaar) door FAST NL in samenwerking met de Dienst Speciale Interventies (DSI) in Nederland. De derde veroordeelde is uiteindelijk dit jaar op 6 februari op Ibiza aangehouden.