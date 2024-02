Bureau Clara Wichmann mag van rechter collectieve actie instellen in zaak over borstimplantaten

Bureau Clara Wichmann, die opkomt voor de vrouwen die bepaalde borstimplantaten van een producent hebben of hebben gehad, mag de collectieve actie instellen. 'Zij is ontvankelijk', zo heeft de rechtbank bepaald. Ook nam de rechtbank nog andere procesbeslissingen in deze collectieve zaak.

Bepaalde borstimplantaten

In deze zaak gaat het specifiek om bepaalde borstimplantaten die binnen het concern van de Amerikaanse farmaceut Allergan, tegenwoordig AbbVie, zijn geproduceerd en die dit concern tot 2019 op de mark bracht.

Ernstige ziekten

Volgens Bureau Clara Wichmann kunnen de implantaten tot ernstige ziekten of gezondheidsklachten leiden, namelijk BIA-ALCL, een zeldzame vorm van lymfeklierkanker, en ASIA, een auto-immuun-syndroom.

Schadevergoeding

In de zaak eist de belangenbehartiger schadevergoeding voor de vrouwen. Het gaat zowel om materiële als immateriële schadevergoeding, waaronder vergoedingen voor de behandeling ter verwijdering van een implantaat en ter reconstructie van een borst.

Tussenbeslissingen van rechtbank

In deze fase van de procedure ging het nog niet om de inhoud van de zaak. Eerst heeft de rechtbank beslist dat de Nederlandse rechter alleen mag oordelen over de vorderingen die Bureau Clara Wichmann heeft ingesteld voor de vrouwen die in Nederland implantatie van de implantaten hebben ondergaan.

Oude of nieuwe collectieve actiewet

Verder ging het om de vraag of de oude of nieuwe collectieve actiewet van toepassing is. Alleen onder die nieuwe wet kan een belangenorganisatie namelijk ook een vordering tot schadevergoeding instellen. De rechtbank heeft beslist dat de nieuwe wet alleen van toepassing is op de vorderingen van vrouwen die in Nederland een implantatie hebben gehad van implantaten die na 15 november 2016 in omloop zijn gebracht. Op de overige vorderingen is de oude wet van toepassing.

Procedure

In de volgende (korte) fase van de procedure worden vrouwen voor wie Bureau Clara Wichmann opkomt in kennis gesteld van de procedure en hebben zij vervolgens de mogelijkheid zich aan de procedure te onttrekken, of juist om zich daarbij aan te sluiten. Pas na die fase komt de rechtbank toe aan een inhoudelijke behandeling van de zaak.