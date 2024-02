Medewerker woningcorporatie aangehouden voor corruptie

Een 30-jarige man uit Zeist is dinsdag 13 februari aangehouden op verdenking van corruptie. De man werkt bij een woningcorporatie in Amersfoort en zou omgekocht zijn bij het verstrekken van een woning.

Onderzoek

De politie ontving een signaal dat er sprake zou zijn van omkoping en deed onderzoek naar de medewerker. De 30-jarige man uit Zeist zou op onjuiste wijze een woning hebben verstrekt en daar geld voor hebben ontvangen. De man is aangehouden door de politie en zijn woning is doorzocht. Meerdere telefoons en een laptop werden in beslag genomen voor verder onderzoek. Ook werd zijn auto in beslag genomen.

De politie doet verder onderzoek naar de zaak. De woningcorporatie geeft haar volledige medewerking aan het politieonderzoek.