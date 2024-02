Eerder beschoten woning Kerkhoflaan opnieuw doelwit

In de nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 februari is een explosief afgegaan bij een woning op de Kerkhoflaan. Dezelfde woning werd op 11 februari al beschoten. De incidenten hebben vermoedelijk te maken met een poging ontvoering op de Jacques Dutilhweg en diverse explosies op de Jacques Dutilhweg en de Ravelstraat in Capelle aan den IJssel.

Het is bijna half twee ’s nachts als een zaterdag 24 februari een explosief afgaat bij een woning op de Kerkhoflaan. Gelukkig raakt niemand gewond. Wel is er schade aan de woning. Dezelfde woning was 11 februari al het doelwit van een beschieting. Daar zijn zes personen voor aangehouden. Voor de explosie van 24 februari zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie doet onderzoek en komt graag in contact met getuigen en mensen die beelden hebben van de omgeving.

Het vermoeden is dat de incidenten op de Kerkhoflaan verband houden met een aantal andere incidenten. Eind januari probeert een nep-arrestatieteam een man te ontvoeren nabij een huis in Rotterdam-Alexander. Twee personen worden aangehouden. Op 5 februari gaat een explosief af bij een woning op de Ravelstraat in Capelle aan den IJssel. Op 17, 18 en 19 februari zijn weer drie explosies, op de Jacques Dutilhweg en opnieuw op de Ravelstraat. Wie zit hier achter en waarom?

In het programma Opsporing Verzocht werd afgelopen week al aandacht gevraagd voor de reeks incidenten. En werden beelden getoond van de explosies op de Jacques Dutilhweg en de Ravelstraat in Capelle aan den IJssel. Inmiddels zijn enkele tips binnen gekomen, maar informatie blijft welkom. Het onderzoeksteam komt graag in contact met mensen die meer informatie hebben over het onderliggende conflict. Wie zit hier achter en waarom?