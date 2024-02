CBR en militair rij-instituut OTCrij gaan samenwerken

Pechtold

'Het volgens algemeen directeur Alexander Pechtold prachtige terrein van de landmacht biedt mogelijkheden voor civiele examinators. Die zouden er een deel van hun praktijkopleiding kunnen afleggen', zo meldt het ministerie van Defensie woensdag.

Getekend

Buiten het medegebruik van dit verkeersoefenterrein op de militaire locatie willen beide partijen ook komen tot kennisuitwisseling, gezamenlijke trainingen en opleidingen. Pechtold en commandant OTCRij kolonel Walter van Bijlevelt hebben dit voornemen gisteren schriftelijk vastgelegd.

Leerplan

Wat Bijlevelt betreft wordt ook Defensie beter van samenwerking met het CBR. Hij ziet het OTCRij en het CBR als spelers met een gedeelde mening over het vakgebied examineren. 'Wij kijken met grote interesse naar de ontwikkelingen rond het nationaal leerplan voor rijopleidingen. Het CBR is daar al volop mee bezig en we hopen dan ook een sprong te kunnen maken in onze kennisontwikkeling door deze samenwerking.'

Het militaire rij-instituut

Het OTCRij wordt gezien als het CBR van defensie. Het militaire rij-instituut draagt bij aan het gevechtsvermogen van Defensie. Dat gebeurt uiteraard door het verzorgen van rijopleidingen voor de hele krijgsmacht en het afnemen van de examens. Daarnaast leert het OTCRij hoe het bergen van voertuigen in zijn werk gaat.

Verkeersoefenterrein van ruim 23 kilometer

Het OTCRij heeft verder een opleidingscentrum voor rijinstructeurs en examinatoren. Het trainingscentrum beschikt over een verkeersoefenterrein met meer dan 23 kilometer wegen. Die bieden een brede variatie aan wegdekken en wegbreedte.