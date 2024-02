Onderzoek in Port of Moerdijk leidt naar verdachte en meerdere ladingdiefstallen

In zijn woning in Heerle werd woensdagmorgen 28 februari door de Zeehavenpolitie Zeeland-West-Brabant een 58-jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van zeven ladingdiefstallen in 2023 met een schadebedrag van ruim 600.000 euro.

De politie startte een onderzoek na een aangifte van de diefstal van een lading met zonnepanelen ter waarde van bijna 100.000 euro. Deze diefstal vond plaats in de haven van Moerdijk en werd op 15 juni 2023 ontdekt. Tijdens dit onderzoek bleek dat de man, naast de diefstal in Moerdijk, tussen 17 mei en 18 december meerdere andere ladingdiefstallen had gepleegd in onder andere Rotterdam, Breda, Rijsbergen, Waddinxveen en Etten-Leur. In totaal werden ruim 3.700 zonnepanelen voor een waarde van 400.000 euro en twee ladingen alcoholische drank en een lading gereedschap gestolen. De totale schade bedraagt ruim 600.000 euro.

Politieonderzoek

Bij de aanhouding van de verdachte werd in zijn woning ook een hennepkwekerij aangetroffen, die op dat moment niet in werking was. Deze kwekerij is in beslag genomen en zal worden vernietigd. Ook werd er 410 gram hennep en een middel voor de productie voor synthetische drugs in beslag genomen. De man is voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht. Hij zit nog vast.