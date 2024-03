Dode op A27 bij aanrijding

Vrijdagavond 1 maart om 21.20 uur vond op de A27 nabij Almere een ongeval plaats waarbij een 31-jarige man uit Lelystad kwam te overlijden. De politie stelt een onderzoek in en is daarbij op zoek naar getuigen.

Uit het 1e onderzoek is gebleken dat het dodelijk slachtoffer op de A27 vanaf Lelystad in de richting van Breda vermoedelijk achterop een voor hem rijdende vrachtauto botste. Zijn auto raakte daarbij zodanig beschadigd, dat de auto op de 2e rijstrook stil kwam te staan. De betrokken vrachtwagen, stopte iets verderop de vluchtstrook. Meerdere aankomende personenauto’s weten dan het stilstaande voertuig te ontwijken. Een aankomende vrachtwagen bestuurd door een 35-jarige man uit Friesland kon ook het stilstaande voertuig ontwijken door er rechts om heen te sturen, maar kwam daarbij op de rechtergelegen vluchtstrook terecht, waar het 31-jarige automobilist uit Lelystad stond. Bij dat tragische ongeval kwam de man direct te overlijden.



De politie zoekt getuigen van het ongeval en is met name op zoek naar personen die de aanrijding van de personenauto met de vrachtauto hebben zien gebeuren en naar automobilisten die de stilstaande personenauto wisten te ontwijken.