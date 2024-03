Man (44) in zijn auto doodgeschoten in Zwolle

Woensdagmiddag is in Zwolle een 44-jarige man in zijn auto doodgeschoten.

Schietincident

'De politie kreeg gistermiddag rond 16.45 uur een melding van een schietincident aan de Rijnlaan in Zwolle. Aan het incident ging een aanrijding vooraf. Een 44-jarige man uit Zwolle kwam bij het schietincident om het leven', zo laat de politie weten.

Aanhouding

Een 42-jarige man uit Zwolle werd kort daarna op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident aangehouden. Beide personen kenden elkaar en aan het incident zou een langdurig conflict ten grondslag liggen', aldus de politie

Onderzoek

Het politieonderzoek naar de toedracht is in volle gang. Omstanders en buurtbewoners die het allemaal hebben zien gebeuren en die behoefte hebben om te praten over het hevige incident konden donderdag van 15.00 tot 16.30 uur in gesprek gaan met medewerkers van de politie, Travers Welzijn en Sociaal wijkteam Zwolle op de parkeerplaats van de Aldi aan de Rijnlaan.