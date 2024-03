Twee aanhoudingen na schietincident

Op donderdag 7 maart 2024 om 20.15 uur kwamen er enkele meldingen binnen dat er op het woonwagencentrum aan de Edisonstraat geschoten zou worden. Meerdere politie-eenheden werden die kant op gestuurd. Omdat het bij aankomst rustig was op het kamp en er niemand meer te zien was is besloten om direct een rechercheonderzoek te starten. Uit dat onderzoek kwam de identiteit van één van de verdachten in beeld, een bewoner van het kamp.

Aanhouding

Om 23.15 uur is de politie één van de woningen binnen gevallen. Daar werden twee mannen aangehouden, de bewoner en een 60-jarige man uit Breda aangehouden. Er werd in de woning een vuurwapen, drugs en een hoeveelheid geld aangetroffen. Dit is in beslag genomen. De recherche zet het onderzoek voort. De verdachten hebben de nacht vastgezeten en zullen vandaag verhoord worden.