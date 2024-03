Twee aanhoudingen voor explosie Lichtewaterlaan

Op 13 februari vond een explosie door zwaar vuurwerk plaats bij een woning aan de Lichtewaterlaan in Medemblik. Dinsdag 19 maart werd een 14- en een 15-jarige jongen uit Medemblik aangehouden.

Het explosief kwam in de voortuin tot ontploffing, waardoor er geen gewonden zijn gevallen. Mocht het vuurwerk wel in de woning zijn beland, dan zouden de gevolgen vele malen groter zijn geweest. Na de explosie van 13 februari renden twee personen weg in de richting van de Korte Brake. De politie riep op om beelden te delen van de vlucht van deze personen. Op basis van die camerabeelden werden de verdachten herkend.

De jongens uit Medemblik zijn dinsdagochtend rond 07.00 uur in hun woonplaats aangehouden en ingesloten. We sluiten niet uit dat er meer aanhoudingen volgen.