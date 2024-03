Man opgepakt die brandend voorwerp richting ambassade Israël gooide

Donderdagochtend is in Den Haag een 25-jarige man uit Amsterdam aangehouden op verdenking van het gooien van een brandend voorwerp richting de Israëlische ambassade.

Gebouw licht beschadigd

'Rond 10.50 uur gooide de verdachte vanaf de Johan de Wittlaan een brandend voorwerp richting de Israëlische ambassade. Hierbij raakte het gebouw licht beschadigd. Er zijn geen gewonden gevallen', zo meldt de politie. Al snel kon in de omgeving een 25-jarige man uit Amsterdam worden aangehouden. De verdachte zit vast en wordt gehoord.

Rugzak

'We zijn direct een onder onderzoek gestart en zette de omgeving af. In de omgeving van de Johan de Wittlaan troffen wij op straat een rugzak aan. Deze is onderzocht en in beslag genomen voor onderzoek', aldus de politie.

Maatregelen

De bewaking van de ambassade wordt onverminderd doorgezet en bestaat uit zichtbare en onzichtbare maatregelen. Deze maatregelen worden continu informatie-gestuurd getroffen, dan wel bijgesteld. ⁠Over aard van de maatregelen worden geen verdere uitspraken gedaan.