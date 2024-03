Schiphol mag coronaverliezen verrekenen

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) deed vandaag uitspraak over de tarieven die Schiphol heeft vastgesteld voor luchtvaartmaatschappijen voor de tariefperiode 2022-2024. Daarbij gaat het met name over de vraag of Schiphol verliezen door de daling van het aantal vluchten en passagiers door corona (coronaverliezen) mag doorberekenen in de tarieven.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft beoordeeld of de tarieven in strijd zijn met de Wet luchtvaart en daarop gebaseerde regels. Volgens de ACM is dat niet het geval. Een aantal luchtvaartmaatschappijen en de International Air Transport Association (IATA) waren het hiermee niet eens. Volgens de luchtvaartmaatschappijen en IATA leidde de verrekening van coronaverliezen door Schiphol tot tarieven die niet meer redelijk zijn. Het CBb oordeelt dat, ook al zijn de tariefstijgingen zeer aanzienlijk, geen sprake is van tarieven die niet redelijk zijn in de zin van de Wet luchtvaart. Het begrip ‘redelijk’ heeft in de Wet luchtvaart een specifieke betekenis. Het moet worden uitgelegd tegen de achtergrond van de doelstelling van de norm en dat is het voorkomen dat Schiphol misbruik van zijn economische machtspositie maakt. Uit een benchmarkonderzoek bleek dat de tarieven van Schiphol niet buitensporig hoog zijn. Dit onderzoek kwam tot stand na overleg met de gebruikers en representatieve organisaties.