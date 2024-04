Celstraf en rijontzegging na veroorzaken dodelijk verkeersongeluk Koningskade Den Haag

De rechtbank Den Haag heeft een 24-jarige man veroordeeld voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeluk in Den Haag op 20 januari 2023. De verdachte botste op een kruising op de Raamweg/Koningskade op een andere auto. De bestuurder van die auto raakte zwaar gewond, haar bijrijder kwam om het leven. Uit onderzoek bleek dat de man fors te hard reed en onder invloed van alcohol was. De verdachte heeft een celstraf opgelegd gekregen 42 maanden en een rijontzegging van 4 jaar.

Ongeval

Op de avond van het ongeval reed de verdachte in zijn auto over de Raamweg die na het kruispunt overgaat in de Koningskade, vanuit de richting Scheveningen. Hij reed door een groen verkeerslicht. Het slachtoffer en haar bijrijder reden in hun auto in tegengestelde richting. Zij sloegen op de kruising linksaf op een plek waar dat niet mocht, richting de Javastraat. De verdachte heeft niet tijdig kunnen remmen en is met de andere auto in botsing gekomen op het moment dat deze op zijn rijbaan terecht kwam.

Uit onderzoek bleek dat de verdachte de maximumsnelheid ter plaatse van 50 kilometer per uur fors heeft overschreden. Hij is met minimaal 107 kilometer per uur over het kruispunt gereden. Ook was de verdachte onder invloed van alcohol, ruim twee maal de maximaal toegestane hoeveelheid. Uit onderzoek blijkt ook dat de botsing niet had plaatsgevonden als de verdachte zich aan de ter plaatse toegestane maximumsnelheid had gehouden.

De verdachte zelf verklaarde later dat hij een aantal uur voor het ongeval een flesje bier had gedronken. De rechtbank vindt deze verklaring niet aannemelijk. Gelet op de uitkomst van het bloedonderzoek kan het niet anders dan dat de verdachte een aanzienlijk grotere hoeveelheid alcohol had genuttigd.

Verwijtbaarheid

De rechtbank is zich ervan bewust dat voor de nabestaanden van het slachtoffer geen enkele straf in verhouding staat tot de gevolgen van het ongeval. De op te leggen straf moet echter in verhouding staan tot de mate van verwijtbaarheid van zijn verkeersgedrag. De hoogte van de straf mag niet in overwegende mate worden ingegeven door de ernst van de gevolgen daarvan.

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelt dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan roekeloos rijgedrag, de zwaarste vorm van schuld in een verkeersmisdrijf. De verdachte heeft als automobilist onaanvaardbare risico's genomen voor de verkeersveiligheid van hemzelf en zijn medeweggebruikers. Hiermee heeft hij zijn verantwoordelijkheid als weggebruiker ernstig veronachtzaamd, met fatale gevolgen. Hoewel vaststaat dat de bestuurder van de andere auto zelf een verkeersovertreding heeft begaan door links af te slaan daar waar dat niet mocht, had de verdachte tijdig moeten én kunnen anticiperen en reageren op het rijgedrag van zijn medeweggebruikers in het verkeer. Hij heeft dit niet gedaan doordat hij veel te hard reed en onder invloed was. Dit rekent de rechtbank hem aan.

Tijdens de zitting was de verdachte zichtbaar aangegrepen door wat er is gebeurd. Hij beseft zich wat hij heeft veroorzaakt aan leed bij de nabestaanden en families. De verdachte zal moeten leven met het besef dat hij iemand heeft doodgereden. Het staat buiten kijf dat hij dat nooit gewild heeft. De rechtbank merkt evenwel op dat de verdachte nauwelijks openheid van zaken heeft gegeven en blijft volhouden dat hij niet meer dan één flesje bier zou hebben gedronken, uren voordat het ongeval plaatsvond. Hiermee neemt hij niet de volle verantwoordelijkheid voor zijn handelen en toont hij weinig inzicht in zijn fouten. De rechtbank vindt een gevangenisstraf van 42 maanden en een rijontzegging van 4 jaar passend en geboden.