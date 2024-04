Twee mannen aangehouden na schietincident in centrum Leeuwarden

De politie heeft op vrijdagavond twee aanhoudingen verricht na een schietincident in Leeuwarden, waarbij een 18-jarige man uit Leeuwarden gewond is geraakt. 'De twee verdachten zitten vast en het onderzoek gaat verder', zo laat de politie zaterdag weten.

Melding

De politie kreeg vrijdagavond rond 19.15 uur een melding van een mogelijk schietincident aan het Herenwaltje in Leeuwarden. 'We troffen op de Wirdumerdijk de 18-jarige man uit Leeuwarden aan, die gewond was geraakt. Voordat hij voor behandeling naar het ziekenhuis werd gebracht, verklaarde hij te zijn beschoten op het Herenwaltje. Agenten zijn vervolgens op die locatie begonnen met een onderzoek. Op het Herenwaltje troffen agenten ook sporen aan van een schietincident', aldus de politie.

Vuurwapen

Agenten hebben vlak na het incident in de Bollemanssteeg een 20-jarige man uit Leeuwarden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident. In de steeg is tevens een vuurwapen aangetroffen. Dat wapen is in beslag genomen voor onderzoek.

Tweede aanhouding door DSI

Vanuit het onderzoek bleek dat er mogelijk een tweede verdachte betrokken was geweest bij het incident. Deze verdachte, ook een 20-jarige man uit Leeuwarden, is rond 23.25 uur door een arrestatieteam van de Dienst Speciale Interventies (DSI) aangehouden in een woning aan het Van Eesterenplein in Leeuwarden.

Toedracht

Beide verdachten zitten vast en ze worden gehoord over hun mogelijke betrokkenheid bij het schietincident. Het onderzoek naar de toedracht van het schietincident gaat verder. Zo is al sporenonderzoek verricht aan het Herenwaltje, de Nieuwstad en de Wirdummerdijk. De politie gaan ook kijken of ze camerabeelden kunnen veiligstellen.