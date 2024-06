Opnieuw verdachte (40) aangehouden in onderzoek explosie Amsterdam-West

In een lopend onderzoek naar een explosie op 20 december 2023 aan de Pieter van der Doesstraat in Amsterdam-West is opnieuw een verdachte (40) aangehouden. 'Hij wordt ervan verdacht zelf een rol te hebben gespeeld bij de uitvoering daarvan en mogelijk ook opdracht te hebben gegeven voor de explosie', zo laat de politie dinsdag weten.

Klaarlichte dag

De explosie vond die bewuste dag plaats op klaarlichte dag voor de deur van een portiekwoning. Op 12 februari jl. werd een 38-jarige Amsterdammer in zijn woning aangehouden voor deze explosie. In die woning was nog een persoon aanwezig, hij werd aangehouden op verdenking van het bezit van harddrugs.

Verdachte eerder heengezonden

Deze verdachte is toen heengezonden, maar uit onderzoek blijkt later dat ook deze man in verband kan worden gebracht bij deze explosie. Op 28 mei is hij dan ook opnieuw aangehouden. Afgelopen vrijdag is de verdachte voorgeleid bij de rechter commissaris en in bewaring gesteld. Het onderzoek naar deze explosie is nog in volle gang.