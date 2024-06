Man (21) uit Veghel verdacht van 14 gevallen van bankhelpdeskfraude

Duizenden euro's gestolen

'Er werd voor vele duizenden euro’s geld gestolen van vaak bejaarde slachtoffers. De verdachte moest zich vandaag voor de rechter verantwoorden. Het OM eist 24 maanden cel tegen de man', aldus het OM.

Geld en sieraden gestolen van vrouw (88)

Een 88-jarige vrouw doet in februari 2023 aangifte nadat ze telefonisch benaderd is door een persoon die zich voordoet als bankmedewerker. Die probeert het slachtoffer ervan te overtuigen dat er geprobeerd is om geld van de bankrekening te halen. De persoon achterhaalt de pincode en laat weten dat er later die dag iemand langskomt om de bankpas op te halen. Dat gebeurt later die dag. Zogenaamd voor haar eigen veiligheid, wordt de vrouw ook nog bewogen om haar kostbare sieraden af te staan. De bankpas wordt vervolgens door de verdachte gebruikt om geld te pinnen en goederen te kopen. Nadat het slachtoffer aangifte heeft gedaan, wordt de verdachte door de politie herkend.

Verdachte op bewakingsbeelden herkend

De politie stelt vervolgens een onderzoek in. Daaruit blijkt dat er tussen januari en november 2023 in totaal veertien keer geld is gepind met een gestolen pinpas. Ook worden er sieraden afhandig gemaakt. In totaal wordt er voor ruim €12.000 gepind en voor ruim €30.000 aan sieraden meegenomen. Op bewakingsbeelden wordt de verdachte herkend en zo in verband gebracht met alle incidenten. Op 2 maart 2024 wordt de verdachte in zijn woning aangehouden. Daar wordt ook harddrugs en softdrugs gevonden.

Emotionele waarde

Het OM verwijt de verdachte de schaamteloze oplichting van slachtoffers van hoge leeftijd. De gemiddelde leeftijd is 81,5 jaar en het oudste slachtoffer was ten tijde van de oplichting 91 jaar. De officier van justitie: ‘Bij sommige slachtoffers werden sieraden in hun eigen woning meegenomen die van grote emotionele waarde waren. Dit heeft bij meerdere slachtoffers geleid tot gevoelens van schaamte, onveiligheid en het verlies van vertrouwen in anderen. Dat reken ik verdachte dan ook zwaar aan.’ In deze zaak eist het OM 24 maanden gevangenisstraf, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Bij de verdachte is een licht verstandelijke beperking vastgesteld. Om die reden, maar ook om herhaling te voorkomen, eist het OM naast een straf dat de verdachte wordt behandeld.