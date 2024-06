Stellage met spandoek valt naar beneden op voetbalveld, tien gewonden

Zaterdagavond was er in het Overijssels Geesteren een oefenduel gepland van FC Twente bij STEVO. Voorafgaand aan de oefenwedstrijd is er een metalen stellage met spandoek naar beneden gevallen waardoor er meerdere gewonden zijn gevallen.