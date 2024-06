Bestelbus knalt op pijlwagen N33 Eext

Borden plaatsen

Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. De pijlwagen was ter plaatse om borden te plaatsen in verband met een omleiding komend weekend. De bestuurder van de bestelbus is gecontroleerd door het ambulancepersoneel, maar hij had wonder boven wonder enkel een kleine verwonding aan de hand opgelopen. De bestuurder van de pijlwagen raakte niet gewond. Op de N33 werd een van de rijstroken afgesloten in verband met bergingswerkzaamheden.