4,5 jaar cel voor opslaan van bijna 2000 kilo ketamine in schuur

Een 56-jarige man uit Naarden is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4,5 jaar. In een schuur achter zijn huis in Muiderberg vond de politie begin dit jaar 1928 kilogram van de partydrug ketamine. Die sloeg hij op voor een kennis van een vriend. Naast de ketamine werden bij de man nog andere soorten drugs gevonden, waaronder bijna 5 kilo 2C-B.

Zakken ketamine

Op 4 januari van dit jaar ging de politie naar de woning van de verdachte en vertelden ze hem dat er mogelijk een grote hoeveelheid harddrugs op zijn perceel zou liggen. Het onderzoek richtte zich al snel op de schuur in de achtertuin. Daar vond de politie verhuisdozen met daarin doorzichtige plastic zakken met een witkleurig poeder. Op elke zak zat een etiket met de tekst ‘Ketamine Kydochloride’. In twee grote kluizen werden nóg meer verhuisdozen gevonden. In totaal nam de politie 71 dozen in beslag.

Schuur ter beschikking gesteld

De man heeft verklaard dat hij zijn schuur ter beschikking stelde aan de kennis van een vriend en dat hij hiervoor 1.000 euro per maand zou krijgen. Volgens hem is destijds niet verteld wat er in de schuur opgeslagen zou worden en daar heeft hij zelf ook niet naar gevraagd. Hij wist wel dat het om iets illegaals ging, maar zou hebben gezegd dat het geen harddrugs en vuurwerk mocht zijn. Nadat de man de schuur en de kluizen had laten zien en kopieën van de sleutels daarvan had gegeven, werd op zijn telefoon iets ingesteld waardoor hij versleutelde berichten kon ontvangen en versturen. Hij heeft ook verklaard dat hij via versleutelde berichten op zijn telefoon de vraag kreeg of hij thuis was.

Voorwaardelijk opzet

De rechtbank oordeelt dat de man bewust de kans aanvaardde dat de schuur voor opslag van ketamine en drugs werd gebruikt. Dat maakt dat in deze zaak sprake is van voorwaardelijk opzet, zoals dat juridisch heet. De man heeft een enorme hoeveelheid verdovende middelen, met een waarde van tientallen miljoenen euro’s, in zijn schuur aanwezig gehad. De officier van justitie eiste een celstraf van 5 jaar. Dat vindt de rechtbank met het oog op de hoeveelheid drugs passend. Maar gelet op de ondergeschikte rol van de man en zijn slechte gezondheid, legt de rechtbank hem een gevangenisstraf op van 4,5 jaar.