Minderjarige automobilist ramt auto en huis in Kaatsheuvel

Woning en auto's flink beschadigd

Het ongeval gebeurde net na 06.00 uur. De auto met drie inzittenden raakte van de weg, reed tegen de geparkeerde auto aan die daarna tegen de woning aankwam. De auto met inzittenden kwam vervolgens tot stilstand tegen de woning. Er waren geen gewonden, wel raakte de woning en beide auto’s flink beschadigd.

Geen rijbewijs

De bestuurder bleek nog geen 18 te zijn. Ook had hij geen geldig rijbewijs en was hij waarschijnlijk onder invloed van drank en drugs. Tegen hem is een proces verbaal opgemaakt.