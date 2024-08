Gemeenteraad en wethouder reageren op brandstichting auto burgemeester

De gemeenteraad en de wethouders van Leeuwarden spreken hun afschuw uit over de brandstichting bij burgemeester Sybrand Buma. Uit welke hoek dit ook afkomstig is; bedreigingen en aanvallen op politieke ambtsdragers, zoals deze, zijn volgens hen dan ook absoluut onacceptabel.

'Ongeacht de motieven of de achtergrond van de daders, ondermijnen dergelijke acties de veiligheid en het vertrouwen in onze democratische samenleving. Het recht om in vrijheid en veiligheid ons werk te kunnen doen is een essentieel onderdeel van ons democratisch systeem, en wij moeten ons blijven inzetten om dit te beschermen', aldus de gemeente.

De impact van deze gebeurtenis is groot, niet alleen voor burgemeester Buma en zijn gezin, maar ook voor de bredere gemeenschap van Leeuwarden. 'We willen onze steun en medeleven betuigen aan de burgemeester en zijn familie in deze moeilijke tijd. Tegelijkertijd doen wij een dringende oproep aan iedereen in onze samenleving om samen te werken aan een veilig en respectvol klimaat, waarin geweld en intimidatie geen plaats hebben.'