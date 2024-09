Nederlandse F-35’s nemen luchtruimbewaking over van België

De zogenoemde Quick Reaction Alert (QRA) is vanaf vandaag weer in Nederlandse handen. 'Dit houdt in dat F-35’s van de Koninklijke Luchtmacht de komende 5 maanden gealarmeerd kunnen worden voor de bewaking van het luchtruim van België, Nederland en Luxemburg', zo meldt het ministerie van Defensie donderdag.