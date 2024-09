'Reservist eigenlijk niet het goede woord, parttimer is beter''

“Bij Defensie maak je dingen mee die uniek zijn, die je karakter vormen en die je bijzondere kameraadschap brengen. Andersom hebben jullie Defensie veel te bieden. Met jullie kennis en ervaring kunnen we verder bouwen aan een toekomstbestendige krijgsmacht.” Dat zei staatssecretaris Gijs Tuinman zaterdag bij de beëdiging van meer dan 60 reservisten. Dit gebeurde in het bijzijn van passerend publiek op het Lange Voorhout in Den Haag.

Reservisten zijn zowel in de burgermaatschappij als bij Defensie werkzaam. De staatssecretaris vindt ‘reservist’ eigenlijk niet het goede woord. Hij ziet ze graag als “volwaardige militairen met een parttime contract”. En die zitten volgens hem “zeker niet op de reservebank”.

Schaalbare krijgsmacht

Defensie werkt in hoog tempo toe naar een schaalbare krijgsmacht. De organisatie moet in staat zijn om flexibeler en sneller in te spelen op de toegenomen dreigingen. Dit is nodig om Nederland en het NAVO-verdragsgebied te verdedigen tegen alle vormen van toekomstige aanvallen, maar ook al de huidige cyberaanvallen. Dat betekent: snel opschalen in aanloop naar een conflictsituatie en daarna weer afschalen.

Nepnieuws

De krijgsmacht moet daarom voor een derde uit reservisten bestaan. Die worden namelijk opgeroepen op het moment dat hun specifieke kennis of vaardigheid nodig is. Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten viceadmiraal Boudewijn Boots noemt de cyberreservisten die vandaag zijn beëdigd. “Militairen die ons land beschermen met een toetsenbord. Juist binnen dit domein zijn we in feite al in oorlog met landen en groeperingen die ons via cyberaanvallen proberen te ontregelen. Of die onze democratie proberen te ondermijnen met nepnieuws. Dus kunnen we alle ICT-expertise die er is goed gebruiken.”

Levensduur onderdelen NH90-helikopter

Een ander voorbeeld is sergeant Chris. Hij gaat aan de slag bij de Groep Luchtmachtreserve. Hiervoor werkte hij als werkstudent lucht- en ruimtevaarttechniek bij het Defensity College. In die tijd verbeterde hij de data-analyse tools waarmee Defensie nu nog nauwkeuriger kan voorspellen wanneer de onderdelen van de NH90-helikopter aan vervanging toe zijn. Dat helpt de luchtmacht om effectiever te opereren.

Oproep aan werkgevers

Defensie telt nu meer dan 7.400 reservisten. Dat aantal groeit. Maar de organisatie kan nog veel meer oproepbare militairen gebruiken. “Ik besef heel goed dat het voor werkgevers lastig is om mensen uit te lenen aan de krijgsmacht”, aldus Boots. “Zeker in een tijd met grote personeelstekorten.” Toch doet hij een oproep aan alle werkgevers in Nederland om reservisten de ruimte te geven.

Reservist heeft 'extra waarde' voor hun werkgever

Door hun werk bij Defensie hebben reservisten een extra waarde voor hun werkgever. Als militair leren zij leiding te geven en te ontvangen. Daarnaast zijn ze als geen ander gewend om in een team te werken. Zij zijn integer, flexibel, professioneel en weten wat verantwoordelijkheid inhoudt. “Misschien ben je je werknemer een aantal dagen per jaar kwijt. Maar de ervaringen die hij of zij binnen Defensie opdoet, helpen ook het bedrijf verder. Daarnaast is het een prachtige manier om je werknemer gemotiveerd te houden.”