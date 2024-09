Berging oorlogsvliegtuig Vickers Wellington in Friese Holwert afgerond

De berging van de Vickers Wellington HE346 in het Friese Holwert is afgerond. Dit meldt het Ministerie van defensie woensdag 'Belangrijkste was dat er stoffelijke resten zijn gevonden. Dat was 13 september al het geval' meldt Defensie.