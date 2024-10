Onder voorwaarden mag bezorgtijd post van 24 naar 48 uur

Het kabinet pakt de slechte kwaliteit van de Nederlandse postbezorging aan. PostNL, dat als privaat bedrijf hiervoor verantwoordelijk is, haalt al langere tijd de wettelijke normen niet. Een verlenging van de bezorgtijd van 24 uur naar 48 uur biedt ruimte voor een betere betrouwbaarheid. Aan deze versoepeling zijn wel voorwaarden verbonden waaraan PostNL zich moet houden. Zo moet het bedrijf 95% van de post op tijd bezorgen, blijven de regels gelden voor de tariefruimte voor de postzegelprijs en het maximumrendement, krijgt PostNL geen overheidssubsidie en blijft de bezorging vijf dagen in de week (dinsdag tot en met zaterdag). Dat schrijft minister Dirk Beljaarts (Economische Zaken) in een Kamerbrief.

De versoepelde bezorgtijd betekent bijvoorbeeld het volgende: een brief die op woensdag in een brievenbus gaat, moet dan binnen twee dagen zijn bezorgd bij de ontvanger (dus op donderdag of uiterlijk vrijdag). Voor medische post en rouwpost blijft gelden dat dit uiterlijk binnen 24 uur is, zes dagen per week (maandag tot en met zaterdag).

De aanpassing van de bezorgtijd - naar verwachting begin 2026 - is een eerste maatregel. Voor de langere termijn komt het ministerie van EZ in 2025 met een toekomstvisie op de postdienstverlening op basis van onderzoek door toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). De huidige bezorgkwaliteit is niet langer acceptabel. Uit gebruikersonderzoek van de ACM blijkt dat consumenten en zakelijke gebruikers betrouwbaarheid belangrijker vinden dan bezorgsnelheid. Vandaar dat nu een stap naar een bezorgtijd van twee dagen als maatregel wordt voorgesteld.

Minister Dirk Beljaarts (Economische Zaken): “Voor mij staat voorop dat de consumenten en kleinzakelijke gebruikers een betrouwbare, betaalbare en bereikbare postvoorziening verdienen. Die betrouwbaarheid is helaas significant afgenomen, terwijl nou juist dat als zeer belangrijk wordt ervaren door Nederlanders. Vandaar deze maatregel, inclusief stevige kwaliteitsvoorwaarden, als eerste stap op weg naar een realistischer en toekomstbestendiger marktmodel.”

Voorwaarden aan PostNL bij versoepeling bezorgtijd

De minister stelt diverse voorwaarden aan de versoepeling van de bezorgtijd. Zo dient PostNL te voldoen aan de wettelijke verplichting van bezorgzekerheid van tenminste gemiddeld 95% van de gevallen binnen 48 uur. De versoepeling is bovendien niet automatisch de opstap naar een bezorgtijd van 72 uur zoals PostNL zelf heeft voorgesteld. Ook krijgt PostNL geen overheidssubsidie. Voor deze twee punten is nu geen noodzaak.

Ook blijven de kaders gelden van de tariefruimte voor de postzegelprijs en het maximumrendement voor PostNL. Het bedrijf moet bovendien consumenten en andere gebruikers voorlichten over de gevolgen van een langere bezorgtijd en bijvoorbeeld over welke rechten zij hebben om klachten hierover in te dienen.