Dode man met diverse verwondingen gevonden in steeg in Maassluis

Zaterdagochtend vroeg is in Maassluis in een steeg nabij de Asserdreef en de Tinbergendreef een overleden man aangetroffen. 'Omdat hij diverse verwondingen heeft, gaan we ervan uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen', zo laat de politie zaterdag weten.

Getuigen gezocht

'Het is onduidelijk wat er is gebeurd, hoe laat, en of de plek waar de man gevonden is ook de plaats is waar zich iets heeft afgespeeld. De politie roept getuigen op zich te melden', aldus de politie.

Melding om 08.10 uur

Rond 08.10 uur kregen de hulpdiensten een melding en troffen zij even later de overleden man aan in een steeg nabij de Tinbergendreef en de Asserdreef. Hulp mocht niet meer baten. Omdat hij diverse verwondingen heeft, is er direct onderzoek gestart. Daarbij wordt er gesproken met buurtbewoners en camerabeelden worden uitgekeken. De Forensische Opsporing doet ter plaatse sporenonderzoek.

Oproep getuigen

De politie tast in het duister naar de toedracht. Alle informatie is welkom. Heeft u iets gezien of gehoord en nog niet met de politie gesproken? Heeft u andere informatie die mogelijk net dat ontbrekende puzzelstukje kan zijn? Woont u aan of in de buurt van de Tinbergendreef en heeft u nog niet met de politie gesproken, maar heeft u informatie of een deurbel- of dashcamcamera? Dan kunt u contact opnemen via het landelijke telefoonnummer van de politie 0900-8844.