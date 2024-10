Poepbacterie aangetroffen in drinkwater van bijna 14.000 Limburgse huishoudens

In Limburg is in het drinkwater van bijna 14.000 huishoudens de E. coli bacterie aangetroffen. Dit meldt de Waterleiding Maatschappij Limburg (WML).

Kookadvies voor Horst aan de Maas en omgeving

WML adviseert daarom haar klanten in Horst aan de Maas en omgeving om het drinkwater 3 minuten te koken voordat het gedronken of gebruikt wordt. 'Het kookadvies geldt voor 13.750 huishoudens in (gedeeltes van) de gemeenten Venray, Bergen en Horst aan de Maas', stelt WML.

'Lage concentratie'

WML doet er alles aan om de beste kwaliteit drinkwater aan haar klanten te leveren. Het water wordt daarom 365 dagen per jaar gecontroleerd. 'Ondanks dat er een lage concentratie E. coli is aangetroffen, nemen we geen risico. Mensen met een verminderde weerstand zouden kans kunnen lopen op maag- en darmklachten', aldus WML.