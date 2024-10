Koning vaart mee met Nederlands fregat Van Amstel in Schotse wateren

Voorbereiding

'Binnen het NAVO-vlootverband SNMG1 bereidt het schip zich voor op maritieme oorlogsvoering. Dat gebeurt onder meer met oefening Strike Warrior die nog tot en met zondag duurt', aldus het ministerie.

Vijandelijke onderzeeboten opsporen

Belangrijkste doel van het schip is het opsporen en onschadelijk maken van vijandelijke onderzeeboten. Want die kunnen ongezien en in een mum van tijd schade aanrichten aan schepen of infrastructuur op of in zee. In de commandocentrale kreeg de koning onder meer alle facetten van onderzeebootbestrijding mee.

Unieke laag-frequentiesonar

Onder meer vanwege zijn unieke laag-frequentiesonar is Zr.Ms. Van Amstel hiervoor bij uitstek geschikt. Maar ook door het inzetten van de NH90-martieme gevechtshelikopter, die met een speciale module speurt naar dreigingen onder water. Het optreden tegen oppervlaktedreiging maakt ook deel uit van Van Amstels takenpakket.

Commandocentrale

Hoewel onderzeebootbestrijding een specialiteit is van het schip en haar bemanning, stond de oefening Strike Warrior in het teken van dreiging van alle kanten: dus ook vanuit de lucht en vanaf land. De koning kon zo meekijken hoe de commandocentrale bepaalt hoe wordt gereageerd op welke dreiging, waar dan ook vandaan.

Bevoorrading op zee

Tijdens een ronde over het schip gaven militairen de koning uitleg over hun werkzaamheden. Hij hielp zelf mee aan de bevoorrading op zee, door het schip op de juiste positie te manoeuvreren. Bovendien nam de koning deel aan verschillende oefeningen aan boord, zoals het uitvoeren van deurprocedures bij een brand, het stutten van gaten in het schip en gewondenzorg.