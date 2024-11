CBS inflatie in de Eurozone neemt toe

Snelle raming

'Bij de snelle raming van oktober, die op 31 oktober is gepubliceerd, kwam de inflatie uit op 3,6 procent. De snelle raming wordt berekend op basis van nog onvolledige brongegevens. In september was de inflatie ook 3,5 procent. De inflatie wordt elke maand gemeten als de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar', aldus het CBS.

Inflatie onveranderd in oktober

De inflatie was in oktober net als in september 3,5 procent. De prijsontwikkelingen van motorbrandstoffen en energie hadden een opwaarts effect op de ontwikkeling van de inflatie. De prijsontwikkelingen van consumptie in het buitenland en recreatie en cultuur hadden echter een drukkend effect. Per saldo bleef de inflatie gelijk aan vorige maand.

Inflatie eurozone neemt toe

Het CBS publiceert twee verschillende cijfers voor inflatie. Een op basis van de consumentenprijsindex (CPI) en een op basis van de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). Consumentengoederen en -diensten in Nederland waren volgens de HICP in oktober 3,3 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. Het inflatiecijfer van de HICP is hetzelfde als bij de snelle raming. In september was de inflatie volgens de HICP ook 3,3 procent. De inflatie in de eurozone nam toe van 1,7 procent in september naar 2,0 procent in oktober. Het komt vooral door de prijsontwikkelingen van diensten en tabaksproducten dat de inflatie in Nederland hoger is dan in de eurozone.