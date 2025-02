Online spelen voor iedereen leuk en veilig

Ben jij een risiconemer of eerder een risicovermijder? Op het eerste oog zou je denken dat alleen degenen die er wel van houden eens risico te willen lopen (en daarvoor beloond te kunnen worden) graag online spelletjes zouden spelen. Dat is echter allang niet meer het geval. Door nieuwe regelgeving is het super veilig om online te spelen en zijn er genoeg mogelijkheden ook voor mensen die wat minder graag risico nemen, maar wel van plezier en vermaak houden.

Vroeger was online gokken onveilig

Tot kort geleden kon je in Nederland alleen een casino bezoeken als je naar een fysiek casino ging. Die waren in de meeste gevallen in handen van de Staat en je wist dat het een vermakelijke en tegelijkertijd veilig tijdverdrijf was. Je grootste risico was om je inleg te verliezen, maar zolang je de discipline had om niet meer in te leggen dan je je kon permitteren, was ook dat risico beperkt. Je kreeg er spelplezier en de kans op winst voor terug.

Online spelen daarentegen was heel lang illegaal en risicovol. Doordat de Nederlandse wet niet voorzag in regelgeving voor online casino's moesten spelers van online spelletjes hun toevlucht zoeken tot buitenlandse online casino's. En die zijn niet allemaal even veilig. Dit was voor veel mensen een reden om dan maar niet online te gaan spelen en daarmee dus een zeer vermakelijke tijd te missen.

Online gokken in Nederland is nu zeer veilig (en legaal)

Deze hele situatie veranderede drastisch in oktober 2021. Toen werd in Nederland namelijk de nieuwe Wet op de Kansspelen van kracht. Deze wet legaliseerde het online gokken, maar zorgde er vooral voor dat dit uitermate veilig voor de speler kon gebeuren. Deze wet geeft namelijk een hoge mate van bescherming aan spelers op goksites omtrent privacy, eerlijk spelverloop en bescherming tegen het gevaar van gokverslaving. En dat is natuurlijk goed nieuws voor al die mensen die het best wel leuk vinden om eens een gokje te wagen, maar altijd opzagen tegen de risico's die online gokken op buitenlandse sites (wat overigens verboden was en is) met zich meebrachten.

Zo wordt jouw veiligheid gewaarborgd

Onder de nieuwe wetgeving mogen goksites enkel hun spelletjes aanbieden indien zij een vergunning hebben van de Nederlandse Kansspelautoriteit (Ksa). Om in aanmerking te komen voor zo'n vergunning dient het casino te voldoen aan een hele reeks zeer strikte voorwaarden die veiligheid en privacy van de spelers moet waarborgen. Zo is anoniem gokken niet mogelijk. Je moet altijd een account aanmaken en dat kan uitsluitend als je 18+ bent. Bovendien worden je persoonsgegevens getoetst aan het CRUKS, een uitsluitingsregister dat moet voorkomen dat gokverslaafden, of mensen die daar gevoelig voor zijn, toch kunnen blijven spelen en daarmee in de problemen kunnen komen. Vanzelfsprekend moeten casino's met een vergunning van de Ksa zich ook houden aan de in Nederland geldende regels omtrent bescherming van persoonsgegevens en het veilig houden van je tegoeden. Zo moet het bijvoorbeeld ten alle tijden mogelijk zijn om je resterende saldo te laten uitbetalen. Onder deze regelgeving is het spelen in online casino's dus zeer veilig en loop je geen andere risico's dan in een fysiek casino: het verliezen van je inzet. En dat heb je natuurlijk zelf in de hand.

Betere bescherming, meer vraag, dus meer online casino's

Door de nieuwe wetgeving is de vraag naar het spelen van online spelletjes enorm gestegen. En dat trekt natuurlijk steeds meer nieuwe online casino's aan die een Nederlandse vergunning aanvragen en hun spelletjes aanbieden op de Nederlandse markt. Een voorbeeld daarvan is ComeOn Casino, dat sinds september 2022 beschikt over een vergunning van de Ksa en een zeer uitgebreid spelaanbod biedt. Welke spelletjes je in dit online casino allemaal kunt spelen en wat de andere mogelijkheden allemaal zijn kun je terugvinden op de site van onlinecasino1.nl.

Onlinecasino1.nl: Alle online casino's in een handig overzicht

Bij deze gespecialiseerde vergelijkingssite voor online casino's vind je alle online casino informatie. Zo kun je precies zien welke andere aanbieders van online spelletjes er nog meer opereren op de Nederlandse markt. Alle casino's die je in het overzicht ziet staan zijn door de professionals gecheckt en beschikken over een Nederlandse vergunning. Het is dus veilig en legaal om daar online plezier en vermaak te beleven. En het scheelt jou heel veel tijd om uit te vinden welke online casino's er allemaal actief zijn in Nederland en wat hun voorwaarden zijn. In dat kader is het ook goed om er op te wijzen dat het niet is toegestaan om als Nederlander te spelen bij casino's die geen vergunning van de Ksa hebben. Die zul je dus ook niet terugvinden in de overzichten van onlinecasino1.nl.

Behalve een overzicht van de meeste Nederlandse online casino's kun je nog veel meer informatie vinden op de site van onlinecasino1.nl. Bijvoorbeeld welke welkomstbonussen of loyaliteitsprogramma's de casino's bieden en welke betalingsmogelijkheden je hebt. Ook vind je er nieuwtjes, weetjes en tips over veilig spelen. En dat is natuurlijk precies wat handig is als je nieuw bent in de wereld van het online spelen.

Toe aan wat nieuws, maar toch lekker veilig? Probeer eens een online casino! Veel plezier alvast!