​Inwoners gemeente Leeuwarden positief over Wmo-ondersteuning

De inwoners van de gemeente Leeuwarden zijn tevreden over de ondersteuning die zij ontvangen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 'Dat blijkt uit het Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2024. De resultaten laten zien dat de kwaliteit van de ondersteuning als goed wordt ervaren', zo meldt de gemeente Leeuwarden woensdag.

Jaarlijks onderzoek

Sinds 2015 voert de gemeente jaarlijks onderzoek uit onder inwoners die gebruikmaken van Wmo-voorzieningen, zoals dagbesteding, hulp bij het huishouden, taxivervoer en woningaanpassingen. Uit het onderzoek blijkt dat 81% van de cliënten weet waar zij terecht kan met een hulpvraag, en 82% ervaart daadwerkelijk meer zelfredzaamheid dankzij de ondersteuning.

Communicatie

Ook de communicatie scoort hoog: 86% van de cliënten geeft aan duidelijke informatie te hebben ontvangen van de medewerker. Evenveel mensen wisten na het eerste gesprek welke voorzieningen beschikbaar waren. De gemiddelde waardering voor de ondersteuning is een 7,9.

Aandachtspunten

Er zijn ook aandachtspunten. Het percentage cliënten dat snel geholpen werd, daalde van 79% naar 72%. Daarnaast wist een vijfde van de cliënten die bij Amaryllis moest zijn vooraf niet waar ze terecht konden. 12% wist niet hoe contact op te nemen.

Inwonersbijeenkomsten

De gemeente Leeuwarden organiseert binnenkort inwonersbijeenkomsten om samen in gesprek te gaan over deze verbeterpunten. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van het Wmo-beleid.

Signalen nemen we serieus

Wethouder Hein Kuiken: “Het is mooi om te zien dat zoveel inwoners zich geholpen voelen door de Wmo-ondersteuning. Tegelijkertijd nemen we de signalen over wat beter kan serieus. Samen met inwoners en partners blijven we werken aan toegankelijke, passende en kwalitatief goede ondersteuning voor iedereen die dat nodig heeft”.