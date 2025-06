Drenthe zet belangrijke stap in energietransitie met onderzoek naar regionaal transportnet voor warmte

Ondergronds transport restwarmte

Restwarmte, afkomstig van Attero in Wijster en het naastgelegen Energie Transitie Park, zou ondergronds vervoerd kunnen worden naar Hoogeveen, Beilen en Assen. Deze energie komt vrij bij industriële processen en gaat nu voor een groot deel verloren, maar is mogelijk geschikt om te gebruiken voor de verwarming van woningen en gebouwen in de nabije omgeving.

Restwarmte en werking warmtenet

Een transportnet is een hoofdleiding die energie over grotere afstand verplaatst. In de dorpen en steden sluit deze aan op lokale netwerken. Hier wordt warm water via leidingen naar woningen en andere gebouwen gebracht. Inwoners die een aansluiting op een warmtenet krijgen, hebben geen aardgasaansluiting meer nodig om hun huis te verwarmen.

Verkenning, geen besluit

De ondertekening van de intentieovereenkomst is geen besluit over de aanleg van een warmtenet. Het markeert een gezamenlijke en belangrijke stap om het idee verder te verkennen. Daarbij worden verschillende aspecten meegenomen, zoals techniek, ruimtelijke inpassing, organisatie, eigenaarschap en de effecten voor inwoners en bedrijven. In de komende maanden wordt onderzocht of dit technisch, financieel en maatschappelijk haalbaar is.

Aansluiting bij landelijke ontwikkelingen

Dit regionale initiatief sluit aan bij het Klimaatakkoord en bij de nieuwe Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw). Die wet stimuleert meerderheidsbelang van warmtenetten, zodat maatschappelijke belangen gewaarborgd blijven. Door nu als overheden en betrokken bedrijven samen op te trekken, wordt gebouwd aan een mogelijke duurzame en betrouwbare manier van verwarmen.

Samen voor de toekomst

Gedeputeerde Henk Jumelet van de provincie Drenthe: “De energietransitie vraagt om doordachte keuzes en samenwerking. Met dit onderzoek verkennen we of we restwarmte kunnen inzetten voor een toekomst waarin we minder afhankelijk zijn van aardgas. Dat doen we stap voor stap, waarbij we zoveel mogelijk inwoners en bedrijven toegang willen geven tot het warmtenet. Met een publiek warmtebedrijf houden we grip op wat telt: een eerlijke prijs, service en toegang voor iedereen.”