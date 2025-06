Drie bankhelpdeskfraudeurs aangehouden

De vrouw werd op woensdagmiddag 25 juni gebeld. De oplichter vroeg haar om online inloggen bij haar bank en haar bankpas klaarleggen, zodat deze opgehaald kon worden. Er waren namelijk zogenaamd verdachte transacties gesignaleerd op haar bankrekening. De oplichter gaf een code door die de vrouw ter verificatie aan de deur kon doorgeven aan de ‘bankmedewerker’.

De vrouw was echter alert en vroeg een naaste om contact op te nemen met de politie. De politie nam positie in de buurt in en wachtte tot de oplichter zou verschijnen. Dit was het geval en één persoon, een vrouw van 58 jaar uit Assen, werd op heterdaad aangehouden bij de voordeur. In de buurt werden nog twee anderen, een man van 37 jaar uit Assen en een man van 29 jaar uit Assen, aangehouden. Er is geen buit gemaakt bij de vrouw.

Onderzoek

De auto en verschillende goederen die in de auto lagen, zijn in beslaggenomen voor onderzoek. Voor het onderzoek worden getuigen gehoord en camerabeelden bekeken. De drie verdachten zitten op dit moment vast en hun rol en betrokkenheid bij de oplichting worden onderzocht.