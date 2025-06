Miljoenenschade na instorten kas tomatenkweker van 90.000 m2 in Middenmeer

Vrijdag is aan het einde van de middag, om 16.38 uur, kas 6 (9 ha) van Agro Care in Middenmeer op locatie Wagenpad 17 voor het grootste deel ingestort. Dit meldt Agro Care op haar website.

'Gelukkig geen mensen in de kas tijdens instorten'

'Gelukkig waren er rond dat tijdstip geen mensen meer in de kas aanwezig. Ondanks dat we enorm geschokt zijn door wat er is gebeurd en dit een enorme materiële schade is, zijn we dankbaar dat er op het moment dat het gebeurde geen mensen in de kas aanwezig waren', zegt Roy van Vliet (directeur Agro Care Nederland).

Verbouwingswerkzaamheden

Er is direct een grondig onderzoek gestart vandaag naar wat de mogelijke oorzaak is. De verzekering en partijen die gespecialiseerd zijn in kastechniek waren vanmorgen al vroeg ter plekke om de situatie grondig te bekijken. Afgelopen week hebben er ook verbouwingswerkzaamheden plaatsgevonden aan de kas die mogelijk van invloed kunnen zijn geweest op deze toedracht. De kas is gebouwd in 2015 dus het is een hypermoderne kas, waarbij het onderhoud helemaal in orde was.

'Onderzoek'

Er wordt onderzocht welke factoren meegespeeld kunnen hebben bij het vallen van deze kas. “We hopen snel uitsluitsel te hebben hierover, inmiddels kunnen we de veiligheid van onze andere kassen op deze locatie garanderen aan onze medewerkers, want dat is het allerbelangrijkste natuurlijk.” vertelt Kees van Veen (Algemeen Directeur Agro Care Growers), in alle hectiek van wat er is gebeurd.

Kas niet in productie

De kas was niet in productie, dus qua oogst heeft dit geen impact op onze afzet op dit moment, echter onze planning wordt compleet anders en dit zullen we dan ook de komende weken grondig bekijken, hoe hiermee om te gaan. Het wordt een hele puzzel', aldus Roy van Vliet.