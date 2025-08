Bijenprimeur: Utrecht telt 150 bijensoorten dankzij twee nieuwe ontdekkingen

De Heggenrankbij is ontdekt in de Bokkenbuurt, de Composietmaskerbij op de Oosterspoorbaan.

Wethouder Linda Voortman (Groen & Dierenwelzijn): “Utrecht is een bijenstad, we zetten ons daar enorm voor in. Bijen zijn belangrijk voor mens en natuur. Ze zorgen ervoor dat er veel verschillende soorten planten blijven bestaan. Maar de bijen hebben het moeilijk, zeker ook in de provincie Utrecht. Dat blijkt uit recente onderzoeken. Daarom zijn we extra blij met de nieuwe ontdekte bijensoorten in de stad. Op naar meer.”

Onderzoek naar hoeveelheid bijen



Een bijenexpert van EIS Kenniscentrum insecten doet elk jaar onderzoek in Utrecht naar de hoeveelheid bijen. Elk jaar in een ander stukje van de stad. Daar komt nuttige informatie uit die we kunnen gebruiken bij het beschermen en stimuleren van de wilde bijen in Utrecht.

Volgens EIS wordt inmiddels meer dan de helft van de bijensoort in Nederland al bedreigd met uitsterven.

Utrecht helpt de bij



In Utrecht helpen we de bij waar we kunnen. Dit doen we bijvoorbeeld door het maken van speciale bijenburchten in de stad. Dat zijn bijenhotels in de grond. Verschillende soorten wilde bijen leven daar samen. Zo’n 80% van de wilde bijensoorten nestelt zich namelijk onder de grond. We hebben al zeven bijenburchten in de stad. Ook groene daken vinden bijen heerlijk om in te vertoeven. Hiervoor kunnen Utrechters zelf ook een subsidie aanvragen. V