Dode en 5 gewonden na harde landing met luchtballon in Friesland

Woensdagavond is even voor 21.00 uur bij een ernstig ongeval met een luchtballon in het Friese De Hoeve aan de IJkenweg bij de landing een persoon om het leven gekomen en zijn 5 personen gewond geraakt. Dit meldt de Veiligheidsregio Friesland.

Inzittenden

De luchtballon die de landing had ingezet ter hoogte van een weiland aan de IJkenweg had in totaal 34 personen aan boord. Het gaat om de piloot en co-piloot van de luchtballon en 32 inzittenden.

Hulpdiensten door GRIP 1 massaal ter plaatse

De hulpdiensten kregen om 20.57 uur de melding van het ongeval en er werd direct opgeschaald naar GRIP 1. 'Bij Code 10 worden in elk geval 14 ambulances, een mobiel medisch team (MMT), twee geneeskundig officieren van dienst, een noodhulpteam van het Nederlandse Rode Kruis en een behandelbus gealarmeerd', aldus de Veiligheidsregio. De brandweer heeft de luchtballon veiliggesteld. De vijf gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Onderzoek luchtvaartpolitie

De luchtvaartpolitie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht van het ongeval. De luchtvaartpolitie heeft vannacht al eerste onderzoek gedaan en gaat daar donderdag mee verder. Er werd verlichting in het weiland geplaatst zodat er goed zicht was om het onderzoek te kunnen uitvoeren.

'Harde landing'

De Veiligheidsregio heeft laten weten dat de luchtballon een harde landing heeft gemaakt. De luchtballon is even voor 21.00 uur snel naar beneden gekomen en heeft de grond toen hard geraakt. Hoe dit kon gebeuren is deel van het onderzoek dat de Luchtvaartpolitie is gestart.