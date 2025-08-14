CBS: Minder werknemers overgestapt naar andere werkgever

In het tweede kwartaal van 2025 veranderden 305.000 werknemers van werkgever. Dat is 3,8 procent van alle werknemers. 'Drie jaar eerder was dat in hetzelfde kwartaal nog 4,7 procent', zo meldt het CBS donderdag.

Kort in dienst

'Er werd minder van baan gewisseld door werknemers die nog maar kort in dienst waren, en door werknemers met een commercieel, bedrijfseconomisch of logistiek beroep', aldus het CBS.

Krapte op de arbeidsmarkt

In het tweede kwartaal van 2022 lag het aantal baanwisselaars nog een stuk hoger op 358.000. De krapte op de arbeidsmarkt was op dat moment het grootst. Sindsdien is de krapte op de arbeidsmarkt afgenomen en nam ook het aantal baanwisselaars af.

Flexibele arbeidsrelatie

De meeste werknemers die van werkgever wisselen, doen dit vanuit een flexibele arbeidsrelatie. Zo had in het tweede kwartaal van dit jaar 62 procent van de baanwisselaars een flexibele arbeidsrelatie, en stapte 38 procent over vanuit een vaste baan.