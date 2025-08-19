dinsdag, 19. augustus 2025 - 20:37 Update: 19-08-2025 20:43
Veel schade bij aanrijding in Gieterveen
Gieterveen
Dinsdagavond ging het rond 19.00 uur mis op de kruising bij De Hilte in Gieterveen. Een bestuurder komende vanaf Nieuwediep kreeg geen voorrang van een bestuurster die vanaf Gieterveen kwam met een aanrijding tot gevolg.
Beide voertuigen total loss
Beide bestuurders liepen geen letsel op maar zijn wel gecontroleerd door het ambulance personeel. De twee voertuigen zijn total loss. De kruising was tijdelijk voor onderzoek en berging afgesloten. Berger Hamstra uit Tynaarlo heeft de voertuigen geborgen.