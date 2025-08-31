Drie doden bij ernstig ongeval met motor en scooter in Geleen

Bij een verkeersongeval tussen een scooter en een motor aan de Prof. van Krevelenstraat in Geleen zijn zondagmiddag drie dodelijke slachtoffers gevallen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.

Botsing

De voertuigen botsten rond 13.15 uur om nog onbekende redenen met elkaar. De slachtoffers waren de bestuurder van de scooter (15) en de personen die op de motor zaten (24 en 22).

VOA

De Forensische Opsporing Verkeer en de afdeling Verkeersongevallenanalyse (VOA) onderzoeken de exacte toedracht van het incident. De weg was tijdens het onderzoek afgesloten voor onderzoek.

Reactie burgemeester Hans Verheijen

Burgemeester Hans Verheijen heeft naar aanleiding van het tragische verkeersongeval in Geleen op zondag het volgende statement afgegeven. 'Met groot verdriet heb ik kennisgenomen van het vreselijke verkeersongeval in Geleen, waarbij drie personen om het leven zijn gekomen. Dit drama raakt ons diep'.

'Mijn gedachten gaan allereerst uit naar de families en vrienden die plotseling hun geliefden moeten missen. Voor hen is het verdriet en de ontstane leegte onmetelijk groot. Ik wens hen heel veel kracht en sterkte toe in deze moeilijke en zware tijd'.

'Op dit moment is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Onderzoek naar de toedracht van het ongeval loopt nog', aldus de burgemeester.