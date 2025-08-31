Herfst 2025 waarschijnlijk zacht met flink wat regen

De meteorologische herfst staat op het punt van beginnen en dit jaar start de herfst in ieder geval in stijl. 'Zo begint september wisselvallig met buien en neerslaggebieden die met zuidwestenwinden worden aangevoerd', zo meldt Weeronline zondag.

Ruim 20 graden

Daarbij ligt de temperatuur rond of iets boven de gebruikelijke waarden met ruim 20 graden. Later in september lijkt de neerslag wat af te nemen, maar droog wordt het waarschijnlijk niet. Voor het verdere verloop van de herfst tonen de seizoensmodellen op dit moment een iets natter en zachter beeld voor zowel oktober als november.

Belangrijkste trends

'Een gedetailleerde herfstvoorspelling maken is natuurlijk onmogelijk. Toch kunnen seizoensmodellen wel enkele interessante aanwijzingen aangeven. We lichten de belangrijkste trends eruit en bekijken ook wat tegenwoordig als een ‘typische’ herfst geldt. Op basis daarvan schetsen we een beeld van wat we dit jaar eventueel mogen verwachten. In totaal lichten we daarvoor vijf signalen uit', aldus Weeronline.

Wat is een normale herfst en wat voor rol speelt klimaatverandering?

In de herfst levert de temperatuur flink in. De gemiddelde maximumtemperatuur van de herfst bedraagt 15 graden, maar de temperatuur verschilt per maand enorm. Zo wordt het begin september overdag gemiddeld nog 21 graden in Ukkel, terwijl dat eind november nog maar zo'n 8 graden is.

Oktober eerste vorst

In september kan het nog volop warm (na)zomerweer zijn, terwijl het in november al kan winteren. De herfst telt in Ukkel gemiddeld gezien 15 warme dagen (20 graden of meer) en drie zomerse dagen (25 graden of meer). In oktober dient de eerste vorst zich meestal aan en in totaal vriest het in de herfst gemiddeld vijf nachten.