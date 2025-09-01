Zes aanhoudingen na steekincident Schiedam

De politie heeft in de nacht van zondag 31 augustus op maandag 1 september zes mannen aangehouden na een steekincident aan de Van Swindenstraat in Schiedam.

Een slachtoffer werd neergestoken en is naar het ziekenhuis vervoerd. Ook hij is een verdachte in de zaak.



In de nacht van zondag 31 augustus op maandag 1 september omstreeks half drie kreeg de politie een melding van een vechtpartij binnen aan de Van Swindenstraat in Schiedam. Op locatie bleek dat er een slachtoffer was gestoken. Hij is met verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. Agenten hebben meteen vijf verdachten aangehouden: een 30-jarige man uit Schiedam, een 32-jarige man uit Schiedam, een 36-jarige man uit Schiedam, een 61-jarige man uit Schiedam en een 45-jarige man uit Polen. Ook het slachtoffer, een 39-jarige man uit Polen, is aangehouden.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident. Daarvoor wordt er sporenonderzoek gedaan, worden camerabeelden uitgekeken en wordt er buurtonderzoek verricht.